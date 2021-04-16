Бронированные смартфоны от Samsung: корейская компания запатентовала новую защиту для гаджетов

Samsung создала бронированную рамку для новых смартфонов. Компания подала патент в Южной Корее, США и Европе на название Armor Frame.
Об этом сообщает LetsGoDigital.
Samsung вполне может использовать титан. Он дороже, чем алюминий, но при этом гораздо легче и тоньше.
Источник отмечает, что Samsung оснастит по крайней мере одну из своих новых сложных моделей смартфонов особо прочной рамкой, которую производитель называет Armor Frame.
В разные годы Samsung использовала различные типы корпусов для смартфонов, от пластиковых до металлических и алюминиевых. Последний используется для топовых моделей линейки Samsung Galaxy, таких как серия Galaxy S21, а также Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip.
Фото LetsGoDigital
Самым большим недостатком алюминиевой рамки является то, что со временем она становится менее жесткой, что приводит к потере прочности. Это могло бы поощрить Samsung адаптировать и улучшить рамку своих новых сложных смартфонов.
Предполагают, что крепкая рамка будет соответствовать военному стандарту MIL-STD-810G, а потому может быть ударопрочной.
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