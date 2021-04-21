На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных — директор Госцентра занятости

Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк заявила, что на одно свободное рабочее место в Украине претендуют шесть безработных.
Об этом она заявила в интервью изданию «Факты».
«По состоянию на 7 апреля 2021 года, количество зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных составляло 429 тыс. человек. На 1 апреля количество актуальных вакансий в нашей базе данных составляла 77 тыс. единиц. Таким образом, существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных (на 1 апреля 2020 года — 5 человек)», — сказала Жовтяк.
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По ее словам, согласно статистическим данным службы занятости, наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалась среди служащих и руководителей — на одну вакансию претендовало 17 человек, технических служащих — 9, как и работников сферы торговли и услуг.
Она отметила, что наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания и развлечений. В связи с чем официанты, бармены, повара, бариста и горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства.
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