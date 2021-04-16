СБУ задержала украинского хакера, похитившего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

Киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.
Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 тысяч. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в «DarkNet».
Точная сумма ущерба, причиненного злоумышленником, устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.
В ходе проведения следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.
Ведется досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась управлением СБ Украины в Херсонской области во взаимодействии с Департаментом кибербезопасности СБ Украины и американскими органами власти, при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.
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