НБУ и ФГВФЛ выиграли апелляцию по продаже активов банков-банкротов за рекордные 849 млн грн

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционные жалобы НБУ, Фонда гарантирования вкладов, ООО “Финансовая компания “Инвестохиллс Веста” и отменил решение Хозяйственного суда г. Киева от 20.10.2020 (по делу №910/5251/20), которым был удовлетворен иск ЧАО “Белоцерковская теплоэлектроцентраль” и ООО “Танк Транс” и признаны недействительными результаты электронных торгов по продаже Фондом гарантирования пула активов банка “Финансы и кредит”, Дельта банка, «Надра», который состоялся 7 ноября 2019 на площадке FFN.

Об этом пишет Finbalance.

По данным ФГВФЛ, в указанный пул активов входили права требования на 18,1 млрд грн, в т.ч. задолженность группы “Росава” Константина Жеваго и T.B. Fruit Тараса Барщовскогой.

НБУ сообщал, что он должен был получить 368,7 млн грн из 849,4 млн грн, за которые ФГВФЛ продал указанный пул активов трех банков-банкротов.

Хозсуд г. Киева решил, что продажа пула активов состоялась с рядом нарушений. В частности, по оценкам суда, “не был соблюден принцип объединения активов по общему предмету обеспечения (залога, ипотеки)”, что “привело к искусственному изменению (увеличению) пропорции распределения залога относительно задолженности по кредитным договорам, которые включены в состав лота”.

При этом Северный апелляционный хозсуд констатировал, что “начальная цена продажи была определена в соответствии с требованиями, установленными решением Фонда №3117, а фактическая цена продажи активов сформировалась в ходе проведения открытых торгов, то есть в конкурентной среде, а потому выводы хозяйственного суда о том, что пул активов, который был предметом продажи по лоту #UKR-2019-05, сформирован с нарушением требований законодательства, что значительно уменьшает привлекательность для потенциального инвестора и не соответствует настоящим обстоятельствам дела”.

“Суд соглашается с утверждением истцов, что Положение №388 и Решение Фонда №3117 не содержат прямого запрета по отделению основного обязательства и обеспечительного при формировании пула активов неплатежеспособных банков, предлагаемых к продаже, поэтому это не может быть основанием для признания торгов недействительными”, – говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда от 25.03.2021.