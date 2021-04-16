Межбанк: на курсообразование повлияют аукцион ОВГЗ, бюджет и спекулянты

Вторник на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов:

1. Завершение основной частью клиентов расчетов по налогам. Пик бюджетных платежей пришелся на понедельник, но сегодня часть запоздавших компаний еще будут доперечислять средства в бюджет. Это традиционно создает определенный дефицит гривны на рынке и страхует нацвалюту на межбанке;

2. Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали из предложения бумаги на 763 и 1127 дней. В итоге, сегодня будут размещаться короткие облигации на 500 млн гривен сроком на 70 дней, а также без ограничений по сумме ОВГЗ в гривне на 322, 581 и 2226 дней.

От того, как пройдет первый аукцион Минфина после повышения учетной ставки — станет понятным окончательная реакция нерезидентов на происходящее. Мнения разделились.

Часть рынка ожидает значительного роста спроса на них при увеличении их доходности. Часть экспертов говорит о том, что иностранцы и местные инвесторы постараются торговаться с Минфином по максимуму и не будут спешить с покупкой облигаций, надеясь на дальнейший рост доходности за счет вторичного рынка.

Минфину деньги нужны и поэтому он будет идти навстречу инвесторам и повысит доходность. По нашему прогнозу, чиновникам придется ее повышать и сегодня они смогут разместить ОВГЗ на сумму от 6,5 до 12,7 млрд гривен с доходностью от 7,9% до 12,70% годовых.

Результаты аукциона психологически будут косвенно влиять не только на доходности при размещении следующих выпусков облигаций, но и на курсообразование в целом как минимум до начала мая;

3. Текущая деятельность бизнеса и спекулянты. Достаточно большое предложение валюты экспортерами в сочетании с низким спросом на валюту со стороны импортеров продолжит страховать курс нацвалюты на межбанке.

Но в случае активных выходов нерезидентов на торги с покупкой валюты хрупкое преимущество гривны может нарушиться и в этом случае спекулянты будут пытаться «разогнать» курс в течение дня.

Если по доллару особого движения наблюдаться не будет, спекулянты, как и вчера, переключатся на активную игру по евровалюте. Тем более, что ралли по паре евро/доллар на международных рынках продолжаются и на момент написания статьи евро уже стоил порядка 1,2066 доллара.

По прогнозу Finance.ua, объемы операций на межбанке 20 апреля будут находиться в пределах до $ 135−170 млн при совершении до 430−530 сделок. Нацбанк, по прежнему, постарается в ход торгов с интервенциями не вмешиваться.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам во вторник будут в пределах:

доллар — коридор 27,85−28,10 грн,

евро — коридор 33,55−33,95 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70−28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,30−33,90 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,40−33,80 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,98 / 28,00

евро — 33,64 / 33,66

Курсы валют на Межбанке

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