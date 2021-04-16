Межбанк: на курсообразование повлияют аукцион ОВГЗ, бюджет и спекулянты

Вторник на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов:
1. Завершение основной частью клиентов расчетов по налогам. Пик бюджетных платежей пришелся на понедельник, но сегодня часть запоздавших компаний еще будут доперечислять средства в бюджет. Это традиционно создает определенный дефицит гривны на рынке и страхует нацвалюту на межбанке;
2. Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали из предложения бумаги на 763 и 1127 дней. В итоге, сегодня будут размещаться короткие облигации на 500 млн гривен сроком на 70 дней, а также без ограничений по сумме ОВГЗ в гривне на 322, 581 и 2226 дней.
От того, как пройдет первый аукцион Минфина после повышения учетной ставки — станет понятным окончательная реакция нерезидентов на происходящее. Мнения разделились.
Часть рынка ожидает значительного роста спроса на них при увеличении их доходности. Часть экспертов говорит о том, что иностранцы и местные инвесторы постараются торговаться с Минфином по максимуму и не будут спешить с покупкой облигаций, надеясь на дальнейший рост доходности за счет вторичного рынка.
Минфину деньги нужны и поэтому он будет идти навстречу инвесторам и повысит доходность. По нашему прогнозу, чиновникам придется ее повышать и сегодня они смогут разместить ОВГЗ на сумму от 6,5 до 12,7 млрд гривен с доходностью от 7,9% до 12,70% годовых.
Результаты аукциона психологически будут косвенно влиять не только на доходности при размещении следующих выпусков облигаций, но и на курсообразование в целом как минимум до начала мая;
3. Текущая деятельность бизнеса и спекулянты. Достаточно большое предложение валюты экспортерами в сочетании с низким спросом на валюту со стороны импортеров продолжит страховать курс нацвалюты на межбанке.
Но в случае активных выходов нерезидентов на торги с покупкой валюты хрупкое преимущество гривны может нарушиться и в этом случае спекулянты будут пытаться «разогнать» курс в течение дня.
Если по доллару особого движения наблюдаться не будет, спекулянты, как и вчера, переключатся на активную игру по евровалюте. Тем более, что ралли по паре евро/доллар на международных рынках продолжаются и на момент написания статьи евро уже стоил порядка 1,2066 доллара.
По прогнозу Finance.ua, объемы операций на межбанке 20 апреля будут находиться в пределах до $ 135−170 млн при совершении до 430−530 сделок. Нацбанк, по прежнему, постарается в ход торгов с интервенциями не вмешиваться.
Котировки межбанка, по нашим прогнозам во вторник будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,98 / 28,00
евро — 33,64 / 33,66
Курсы валют на Межбанке
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