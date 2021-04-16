Цукерберг подтвердил запуск в Facebook подкастов, аудиокомнат и других голосовых функций

Глава Facebook Марк Цукерберг в Discord рассказал о запуске голосовых инструментов в соцсети, передает Axios.

В Facebook появится инструмент Soundbites – он позволит создавать короткие звуковые записи, которые пользователи смогут публиковать у себя на стене. Функцию запустят в течение нескольких месяцев – сначала для небольшого количества пользователей.

Facebook создаст инструмент для поиска подкастов, который также позволит авторам делиться своими упорядочениями файлов в соцсети. По словам Цукерберга, соцсеть ведет переговоры о сотрудничестве с другим приложением.

В Facebook к лету всем пользователям станут доступны аудиокомнаты, как в Clubhouse, которые позволят группам людей слушать спикеров и взаимодействовать с ними.

Кроме того, Facebook обещает запустить возможность монетизации. Сначала пользователи смогут отправлять пожертвования, затем соцсеть планирует ввести плату за доступ в комнату – через покупку или подписку.

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