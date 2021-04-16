Цукерберг подтвердил запуск в Facebook подкастов, аудиокомнат и других голосовых функций

Глава Facebook Марк Цукерберг в Discord рассказал о запуске голосовых инструментов в соцсети, передает Axios.
В Facebook появится инструмент Soundbites – он позволит создавать короткие звуковые записи, которые пользователи смогут публиковать у себя на стене. Функцию запустят в течение нескольких месяцев – сначала для небольшого количества пользователей.
Facebook создаст инструмент для поиска подкастов, который также позволит авторам делиться своими упорядочениями файлов в соцсети. По словам Цукерберга, соцсеть ведет переговоры о сотрудничестве с другим приложением.
В Facebook к лету всем пользователям станут доступны аудиокомнаты, как в Clubhouse, которые позволят группам людей слушать спикеров и взаимодействовать с ними.
Кроме того, Facebook обещает запустить возможность монетизации. Сначала пользователи смогут отправлять пожертвования, затем соцсеть планирует ввести плату за доступ в комнату – через покупку или подписку.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2» — МеркельВчера, 14:30 - 1675 12
Украина потратит на космическую программу 15 миллиардовПозавчера, 19:23 - 726 9
Владельцы криптовалют потеряли более $9 млрд за суткиВчера, 10:30 - 1831 5
День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за долларВчера, 17:50 - 2117 2
Продажа iPhone без зарядных устройств сохранит более 860 тысяч тонн металла - AppleВчера, 00:34 - 397 2
Что будет с курсом доллара до конца апреля — прогноз экспертовВчера, 11:02 - 7769 2
ПриватБанк продадут частному владельцу: как это отразится на клиентах банкаВчера, 12:02 - 6567 1
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 5892 1
Кто в Украине получает от 67 тыс. грн (инфографика)Вчера, 13:00 - 3282
День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за долларВчера, 17:50 - 2117 2
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутВчера, 12:40 - 191
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьПозавчера, 12:10 - 223
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 552
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 4850 2
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1788