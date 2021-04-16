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Владельцы криптовалют потеряли более $9 млрд за сутки

Владельцы криптовалют потеряли более $9 млрд за сутки

Криптотрейдеры за сутки лишились свыше $ 9 млрд. Курс биткоина на криптобирже Binance 18 апреля потерял больше 13% и упал до $ 50,9 тыс.

Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков заявил, что обвал на крипторынке — следствие комплекса факторов, пишет «РБК Крипто». Среди причин эксперт называет перебои с подачей электричества в Синьцзяне, которые помешали работе майнеров и привели к падению хешрейта биткоина, слухи о штрафах нескольких финансовых учреждений со стороны Минфина США за отмывание денег при помощи криптовалюты, а также относительный перегрев рынка.

Першиков прогнозирует, что в этом квартале биткоин будет находится в диапазоне $ 60−40 тыс., а некоторые альткоины будут продолжать уверенно расти даже при коррекции первой криптовалюты. По его словам, биткоину нужно время для формирования некоего комфортного и предсказуемого диапазона цен.

CEO криптобиржи EXMO Сергей Жданов отметил, что коррекция курса биткоина спровоцировала ликвидацию длинных позиций, что усилило падение — это классическая ситуация на рынке, которая не оказала влияния на долгосрочные и среднесрочные цели инвесторов. Он также добавил, что по данным аналитической компании Glassnode, сильная коррекция в выходные лишь усилила скупку биткоинов и вывод в долгосрочное хранение.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев говорит, что сейчас недостаточно поводов, чтобы бить тревогу, но тот факт, что на некоторых крупных биржах стоимость биткоина падала ниже $ 51 тыс., делает продолжение коррекции более вероятным. Он отметил, что с технической точки зрения текущий импульс роста может продлиться до $ 59−59,4 тыс. без существенных коррекций. Дальше нужно будет оценить поведение рынка и соотношение длинных и коротких позиций, поскольку возможно начало новой коррекции.

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По материалам Обозреватель
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