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Изменили регламент контроля за самоизоляцией

Изменили регламент контроля за самоизоляцией

С мая в Украине данными о нарушителях самоизоляции начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры.

Соответствующее распоряжение Кабмин утвердил в понедельник, 19 апреля.

Налаживание обмена данными в отношении лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы Вдома, Минцифры, Минздрав и Нацполиция должны завершить до мая 2021 года.

Также Минцифры и Центру общественного здоровья поручили до июня усовершенствовать обмен информацией в отношении лиц с подтвержденным COVID-19 и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).

Напомним, что ранее в Киеве за нарушение карантина закрыли пять заведений. В общей сложности полиция проверила 40 столичных заведений, составила три админпротокола на руководителей и 67 — на посетителей.

Справка Finance.ua:

  • За первый квартал 2021 года зафиксировано 302 тысячи нарушений карантинных ограничений. 87% или 263 тысячи из них — это штрафы за ненедетые маски или респираторы в общественных местах.

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По материалам Корреспондент.net
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