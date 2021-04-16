Межбанк: «боевая ничья» на рынке

Понедельник на валютном рынке прошел в противостоянии курсовых интересов крупных и не очень крупных игроков. По факту – “боевая ничья” и курс доллара с утренних 27,99/28,01 к концу сессии остановился на отметке 27,98/28,00 гривен. Основным мотиватором для всех участников торгов 19 апреля была необходимость у клиентов расчетов с бюджетом. НБУ на межбанк не выходил, так как спрос и предложение выравнивались самим рынком.
А спекулянты очень быстро поняли, что на скачках доллара они сегодня много не заработают, и перешли по торговле американской валютой в формат “в две стороны”. Зато частично они отыгрались на курсе евро. Евровалюта на международных рынках сегодня уверенно закрепилась свыше уровня в 1,20 доллара и на момент написания статьи достигла отметки 1,2031 доллара.
Все перипетии колебаний евро относительно доллара немедленно отражались на котировках этой валюты относительно гривны. И поэтому за день евро на нашем межбанке подорожал при продаже почти на 12 копеек – с утренних 33,53/33,55 до 33,64/33,67 гривен к концу сессии.
Ход торгов:
С утренних 27,99/28,01 гривен к 11:00 доллар ненадолго вырос до 28,02/28,04. С переменным успехом и незначительными отклонениями этот курс продержался почти до 12 часов, но перед самым полуднем предложение стало в очередной раз превышать спрос, и на 12:00 курс уже находился на отметке 28,01/28,025 гривен, а к обеду снизился до 27,975/27,99.
После обеда доллар находился в очень узком коридоре 27,97-27,975/27,985-27,995 гривен, а к самому концу сессии и на единичных сделках – его чуть подтянули вверх к отметке 27,98/28,00 гривен.
Главные события 19 апреля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,97 / 27,98
евро – 33,65 / 33,67
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2026 / 1,2028
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