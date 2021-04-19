Рамиль Мехтиев: ревитализация Киева. Сделать заброшенное привлекательным

Ревитализация, как процесс восстановления городской среды и наполнение этой среды смыслом, начала распространяться на Западе в 80-х годах ХХ века. Сейчас она актуальна как для мегаполисов, так и для маленьких городов Европы и США.

Яркий пример ревитализации промышленной территории – это «Новый Сити» в Лондоне. Его создали на месте старого портового района, а сейчас туда ежедневно приезжают на работу более 100 тысяч жителей столицы Великобритании.

Или SaltsMill в той же Британии, превращенный из текстильной фабрики в художественный центр, который ежегодно посещают около 100 тысяч туристов.

Или Hafencity (что дословно переводится как «город-порт») в Гамбурге, еще пару десятков лет назад бывший действующим портом, а теперь он – жемчужина города с жилыми и деловыми кварталами на территории в 240 га.

В мире есть много заброшенных объектов промышленного назначения, из которых в свое время сделали арт-центры, «зеленые» офисы и парки развлечений. По моему мнению, нам следует брать пример с европейских стран и использовать их опыт по превращению заброшенного в креативное, полезное, а главное – эстетическое пространство.

Что же происходит с ревитализацией в Киеве? В нашей столице она находится в зачаточном состоянии, подвижки в этом направлении только начинаются. Девелоперы и общественные деятели до сих пор с осторожностью смотрят в сторону восстановления старых промышленных зон и помещений, ведь процесс этот часто долгий и довольно дорогой.

Киев фактически усыпан заброшенными промышленными зданиями, бывшими заводами и полуразрушенными архитектурными объектами, доставшимися столице в наследство от Советского Союза.

Некоторые из этих зданий приносили пользу обществу в середине прошлого века, некоторые так и не были достроены и остались шрамами на лице города. Было бы проще, если бы они находились за пределами Киева или в его окрестностях, но большинство из них расположены чуть ли не в центре.

Столица постоянно растет, и уже совсем скоро для расширения границ города не останется направлений.

Уже сейчас Киев подошел вплотную к городам-сателлитам и лесам, которые, по моему мнению, ни в коем случае не следует уничтожать. Именно для этого и необходима ревитализация промышленных зон столицы. Это – наиболее адекватная тактика решения вопроса постоянного роста населения Киева, требующая значительно более качественного и продуманного с практической и эстетической сторон пространства для жизни.

Особенно, если речь идет о постоянных «соревнованиях» между девелоперами за территорию под жилую застройку в Киеве.

Возвращение к жизни заброшенной территории и строительство новых кварталов не только помогает городу приобрести более эстетичный вид, но и решает еще один больной для города вопрос – пополнение бюджета в виде отчислений от новых бизнесов, которые появляются вместе с жилыми домами, а это – магазины, парикмахерские, кафе и тому подобное.

Однако не стоит слишком романтизировать ревитализацию промышленных или припортовых зон. Очень сложно превратить территории бывших заводов или транспортных предприятий в жилые районы.

Нельзя просто так взять и построить новый микрорайон в уже существующем городе со своей уникальной инфраструктурой и экосистемой.

Необходимо учитывать такие факторы:

историческое наследие;

местные культурные особенности;

эмоциональное настроение населения.

То есть, речь идет скорее о создании совершенно новой среды, которую нужно гармонично интегрировать в уже существующее городское пространство и инфраструктуру.

Учитывая текущее состояние, можно с уверенностью говорить, что динамика развития ревитализации в Киеве, безусловно, является позитивной. В будущем это направление будет только развиваться, что позволит столице избавиться от заброшенных промзон и недостроев, наполнить это пространство эстетикой и смыслом.

Рамиль Мехтиев, СЕО девелоперской компании ENSO