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От 1 миллиона дохода в месяц: в «дочке» «Нафтогаза» рассказали о планах на «трубу Медведчука»

От 1 миллиона дохода в месяц: в «дочке» «Нафтогаза» рассказали о планах на «трубу Медведчука»

В «Укртранснафте» обязуются обеспечить от 1,1 до 2,5 млн грн ежемесячного дохода государства от управления украинской частью нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» — с таким условием, что компания планирует подписать с АРМА договор на управление.

Об этом говорится в пресс-релизе «Нафтогаза».

В компании отметили, что для полноценного возобновления транспортировки нефтепродуктов по магистральному трубопроводу необходимо урегулировать ряд вопросов нормативно-правового характера, в частности:

  • урегулировать на законодательном уровне возможность управителя оформить разрешение на право пользования земельными участками, на которых расположены объекты части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», поскольку сейчас все документы на право пользования земельными участками оформлены на ООО «Прикарпатзахидтранс»;
  • получить разрешение от АМКУ на концентрацию и согласованные действия для управления трубопроводом;
  • получить от НКРЭКУ лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке нефтепродуктов, для чего совместно с НКРЭКУ урегулировать возможность отдельного порядка получения управляющим такой лицензии;
  • получить от Гостаможслужбы решение об открытии двух таможенных складов открытого типа для хранения нефтепродуктов.

«Также необходимо заключить договоры на поставку и транспортировку электрической энергии для объектов магистрального нефтепродуктопровода. Для этого нужно определить объем необходимой электроэнергии на основании плана транспортировки дизельного топлива и провести торги в системе ProZorro для выбора поставщика.

Чтобы сформировать такой план транспортировки, Укртранснафта планирует провести ряд переговоров с владельцами ресурса со стороны Республики Беларусь и Российской Федерации и заключить договоры о предоставлении АО «Укртранснафта» услуг по транспортировке дизельного топлива. Без наличия договорных отношений с владельцами ресурса возобновление работы переданного в управление нефтепродуктопровода будет невозможным", — заявили в компании.

«Транспортировка — наш профильный бизнес. Тем более, часть нефтепродуктопровода проходит в одном технологическом коридоре с нефтепроводом «Дружба», поэтому определенные наши операционные расходы не вырастут.

Я уверен в высокой квалификации наших сотрудников и что нам удастся урегулировать и нормативные вопросы для скорейшего восстановления работы нефтепродуктопровода и создания стабильного источника доходов для бюджета Украины", — отметил генеральный директор АО «Укртранснафта» Николай Гавриленко.

По материалам Економічна Правда
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