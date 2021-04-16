Товарооборот Украины за первые три месяца 2021 года составил $28,8 млрд

Товарооборот Украины за первые три месяца текущего года составил $28,8 млрд, что на $3,1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-марте 2020 года — $25,7 млрд).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

В I кв. 2021 г. в Украину импортировали товаров на $15,1 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. импорт вырос на $1,6 млрд или на 12%).

Экспортировали из Украины товаров на $13,7 млрд (увеличение экспорта по сравнению с аналогичным периодом составило $1,5 млрд или 12%).

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Сальдо (разница между экспортом и импортом) – отрицательное – $1,3 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — $2,3 млрд, Германия — $1,3 млрд, Российская Федерация — $1,2 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай – на $1,9 млрд, Польшу — на $1 млрд, Турцию — $881 млн.

В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:

черные металлы — на $2,7 млрд;

зерновые — на $2,2 млрд;

руды, шлак и зола – на $1,8 млрд.

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки – $2,6 млрд;

котлы, машины, оборудование и механические устройства — $1,6 млрд;

средства наземного транспорта – $1,5 млрд.

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