Товарооборот Украины за первые три месяца 2021 года составил $28,8 млрд

Товарооборот Украины за первые три месяца текущего года составил $28,8 млрд, что на $3,1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-марте 2020 года — $25,7 млрд).
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
В I кв. 2021 г. в Украину импортировали товаров на $15,1 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. импорт вырос на $1,6 млрд или на 12%).
Экспортировали из Украины товаров на $13,7 млрд (увеличение экспорта по сравнению с аналогичным периодом составило $1,5 млрд или 12%).
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Сальдо (разница между экспортом и импортом) – отрицательное – $1,3 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — $2,3 млрд, Германия — $1,3 млрд, Российская Федерация — $1,2 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Китай – на $1,9 млрд, Польшу — на $1 млрд, Турцию — $881 млн.
В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:
Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:
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