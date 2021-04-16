Минфин планирует ввести упрощенную таможенную декларацию

15 апреля 2021 года Минфин обнародовал на своем сайте проект своего приказа «Об утверждении Изменений к Порядку заполнения таможенных деклараций на бланке единого административного документа».

Целью принятия проекта приказа является актуализация правил заполнения таможенных деклараций, а также реализация положений относительно упрощенной таможенной декларации.

В частности, проект приказа предусматривает:

внедрение правил заполнения таможенной декларации, как это предусмотрено Законом «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов»;

внесение изменений в правила заполнения граф 24 и 28 таможенной декларации с целью предоставления возможности снятия операций с валютного контроля при возвращении товаров, которые перемещались с осуществлением денежных расчетов, а также помещении товаров в таможенный режим переработки на таможенной территории Украины;

обновление правил при заполнении таможенных деклараций в связи с вновь принятыми нормативно-правовыми актами, устранение отдельных неточностей.

В случае утверждения этот приказ вступит в силу через 15 дней со дня его официального опубликования.

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