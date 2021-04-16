Минфин планирует ввести упрощенную таможенную декларацию

15 апреля 2021 года Минфин обнародовал на своем сайте проект своего приказа «Об утверждении Изменений к Порядку заполнения таможенных деклараций на бланке единого административного документа».
Целью принятия проекта приказа является актуализация правил заполнения таможенных деклараций, а также реализация положений относительно упрощенной таможенной декларации.
В частности, проект приказа предусматривает:
В случае утверждения этот приказ вступит в силу через 15 дней со дня его официального опубликования.
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