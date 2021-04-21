Квартальная прибыль Harley-Davidson выросла в 3,7 раза, превзойдя прогнозы

Чистая прибыль крупнейшего американского производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. в первом квартале 2021 года, выросла в 3,7 раза и $259 млн, или $1,68 в расчете на акцию, по сравнению с $70 млн, или 45 центами на акцию, полученными за аналогичный период 2020 года. Скорректированная прибыль также составила $1,68 на акцию.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка увеличилась на 10% – до $1,423 млрд против $1,298 млрд годом ранее.

Показатели превзошли ожидания. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 90 центов на акцию при выручке в $1,258 млрд.

Генеральный директор Harley-Davidson Йохен Цайтц заявил, что усилия компании, направленные на реорганизацию бизнеса, в рамках рассчитанного на пять лет стратегического плана оказывают положительное влияние на финансовые показатели.

Глобальные розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson в минувшем квартале увеличились на 9%, в том числе в Северной Америке – на 30%. В регионе EMEA показатель снизился на 36%, в Латинской Америке – на 59%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе реализация мотоциклов выросла на 1%.

Компания повысила прогноз на 2021 год и теперь ожидает роста выручки в сегменте мотоциклов на 30-35% вместо ранее прогнозировавшихся 20-25%.

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