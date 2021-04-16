Ученые США обнаружили гены человека, которые борются с коронавирусом

В США обнаружили набор человеческих генов, которые борются с вирусом SARS-CoV-2.
Об этом сообщает SPB.
Соответствующее открытие сделали ученые из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SPB, США).
«Гены, о которых идет речь, связаны с интерферонами — передовым отрядом борцов с вирусами в организме», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по аналогии с атипичной пневмонией начала 2000-х годов, вызываемой коронавирусом SARS-CoV, ученые нашли интерферон-стимулированные гены (ISGs), которые действуют для ограничение инфекции SARS-CoV-2.
«Мы обнаружили, что 65 ISGs контролируют инфекцию SARS-CoV-2, включая те, которые подавляют способность вируса проникать в клетки, теми, которые подавляют выработку РНК вируса, и кластер генов, ингибирующих составление вируса», — заявил профессор, директор программы иммунитета и патогенеза SPB Сумита К. Чанда.
Ученые сообщают, что одновременно некоторые из интерферон-стимулирующих генов демонстрировали контроль над неродственными вирусами, например сезонный грипп, лихорадка Западного Нила и ВИЧ, биологию вариантов SARS-CoV-2, которые продолжают развиваться и ставят под вопрос эффективность вакцин.
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