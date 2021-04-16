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Зеленский распорядился создать лаборатории для разработки вакцин в Украине

Зеленский распорядился создать лаборатории для разработки вакцин в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.

Об этом он сказал на селекторном совещании по борьбе с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Офиса Президента.

«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего», – отметил Президент.

Также сообщается, что с целью создания такой лаборатории в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

В Минздраве также доложили о работе над планом закупки вакцины от COVID-19 и вакцинацией населения. Правительство планирует провакцинировать до 70% взрослого населения до конца года.

Напомним, Украина начала вакцинировать население от коронавируса 24 февраля. 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины китайской компании Sinovac Biotech, использовать ее начали 13 апреля.

16 апреля в Украину доставлена ​​первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.

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По материалам УКРИНФОРМ
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