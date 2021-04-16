«Газпром» купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май

«Газпром» забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май.
Об этом свидетельствуют результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.
На платформе RBP в понедельник бронировали дополнительные транзитные мощности на май. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль компания выкупала чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.
У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб. м в сутки.
В январе 2021 года «Газпром» прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале – 104 млн куб. м, в марте – 119,5 млн кубов. В апреле – в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Сейчас Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированные закачки газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.
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