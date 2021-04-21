Недобросовестное пожизненное содержание: как защитить свое имущество

Для пожилых людей договор пожизненного содержания – хорошая возможность обеспечить себя должной заботой и юридически закрепить эти отношения.

О том, как защитить свое имущество, пишет Минюст.

Согласно такой договоренности, отчуждатель (например, лицо пожилого возраста) передает приобретателю в собственность недвижимое или движимое имущество, имеющее значительную ценность, а взамен приобретатель обязуется содержать и (или) пожизненно ухаживать за таким лицом.

Особенность этого соглашения заключается в том, что приобретатель становится собственником имущества сразу после передачи. Поэтому нередко пенсионеры опасаются и вполне справедливо сомневаются в ответственном выполнении приобретателем своих обязанностей.

Способы защиты себя и своего имущества от мошенников:

Договор пожизненного содержания (ухода) может быть расторгнут по решению суда:

по требованию отчуждателя или третьего лица, в пользу которого он был заключен, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения приобретателем своих обязанностей, независимо от его вины. В таком случае отчуждатель обретает право собственности на имущество, которое было им передано, и имеет право требовать его возврата. Расходы же приобретателя на содержание и (или) уход отчуждателя не подлежат возврату;

по требованию приобретателя. В случае расторжения договора в связи с невозможностью его дальнейшего выполнения приобретателем на основаниях, имеющих существенное значение, суд может оставить за приобретателем право собственности на часть имущества, с учетом продолжительности времени, в течение которого он надлежащим образом исполнял свои обязанности по договору.

Кроме того, договор пожизненного содержания (ухода) прекращается со смертью отчуждателя.

До этого момента приобретатель не имеет права продавать, дарить, менять имущество, заключать в отношении него договор залога, передавать его в собственность другому лицу на основании другой сделки.