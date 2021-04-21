Недобросовестное пожизненное содержание: как защитить свое имущество

Для пожилых людей договор пожизненного содержания – хорошая возможность обеспечить себя должной заботой и юридически закрепить эти отношения.
О том, как защитить свое имущество, пишет Минюст.
Согласно такой договоренности, отчуждатель (например, лицо пожилого возраста) передает приобретателю в собственность недвижимое или движимое имущество, имеющее значительную ценность, а взамен приобретатель обязуется содержать и (или) пожизненно ухаживать за таким лицом.
Особенность этого соглашения заключается в том, что приобретатель становится собственником имущества сразу после передачи. Поэтому нередко пенсионеры опасаются и вполне справедливо сомневаются в ответственном выполнении приобретателем своих обязанностей.
Способы защиты себя и своего имущества от мошенников:
Договор пожизненного содержания (ухода) может быть расторгнут по решению суда:
Кроме того, договор пожизненного содержания (ухода) прекращается со смертью отчуждателя.
До этого момента приобретатель не имеет права продавать, дарить, менять имущество, заключать в отношении него договор залога, передавать его в собственность другому лицу на основании другой сделки.
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