Закупки в Prozorro: Украина за год сэкономила 2,9 миллиарда гривен

Украина за год работы нового закона “О публичных закупках” сэкономила 2,9 млрд грн за счет снижения порога для обязательных закупок в Prozorro.

Об этом говорится в пресс-релизе Prozorro.

“Новый закон и обязанность проводить конкурентные аукционы уже от 50 тыс. грн существенно сократил пространство для злоупотреблений и переплат. И что не менее важно, это новшество открыло рынок небольших закупок для малого и среднего бизнеса, который получил возможность подаваться на торги с небольшими суммами. За год в упрощенных закупках приняли участие 44 тысячи участников”, – отметил генеральный директор ГП “Прозорро” Василий Задворный.

В то же время новый закон предусмотрел и более быструю альтернативу обязательным упрощенным закупкам – электронный каталог Prozorro Market.

В государственном онлайн-магазине заказчики могут в несколько кликов покупать небольшие партии товаров широкого потребления: топливо, канцелярию, продукты, компьютерную технику, медицинские изделия. На сегодня в Prozorro Market более 1000 поставщиков продают около 14 000 товаров.

Среди других положительных результатов от внедрения нового закона в Prozorro отмечают: 1,8 млрд грн удалось сэкономить государству благодаря тому, что бизнес получил право исправлять свои ошибки в тендерном предложении.

“Если бы не эта возможность, заказчики были бы вынуждены отклонить наиболее выгодные предложения и переходить к рассмотрению более дорогих. Заказчики защитились от риска демпинга в 3700 закупках ожидаемой стоимостью в 4 млрд грн. Все благодаря тому, что теперь электронная система Prozorro подсвечивает аномально низкие предложения (которые на 30-40% ниже цен конкурентов)”, – отмечают в ведомстве.

Участники должны их обосновать. 140 млн грн были возвращены предпринимателям, чья жалоба на нарушение своих прав в закупках была удовлетворена Антимонопольным комитетом. До введения новой редакции закона средства за подачу жалобы бизнесу не возвращались.

Удалось минимизировать риски “тендерного троллинга” благодаря изменению тарифов на обжалование в АМКУ. Теперь они зависят от ожидаемой стоимости тендера, поэтому подача необоснованных жалоб с целью блокирования дорогостоящих закупок потеряла всякий смысл. За год доля жалоб, удовлетворенных Антимонопольным комитетом, выросла с 41% до 55%.

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