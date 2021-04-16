Криклий объяснил, почему в Украине не строят бетонные дороги

Украина имеет собственные цементные заводы, поэтому дороги из бетона могут быть намного прочнее. Однако большинство украинских дорог строят из импортного битума.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы «Перекрестный допрос» пояснил, что бетонные дороги в Украине начали строить именно с 2020 года. Речь идет о дорогах Николаев — Кропивницкий и Днепр — Решетиловка.

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В то же время он назвал амбициозную цель в планах развития дорожного хозяйства — примерно 10% от общего объема дорог должны быть бетонными.

Министр инфраструктуры отметил, что в вопросе дорог есть отдельные расчеты и должна быть соответствующая интенсивность трафика и нагрузки.

«Они значительно дороже. В бетонных дорогах, если они разрушаются, значительно тяжелее технология демонтажа и замены, потому что ямочный ремонт вы не сделаете»,

— пояснил Владислав Криклий.

В случае разрушения необходимо полностью разбирать немалый участок дороги, добавил глава Министерства инфраструктуры.

Также он сказал, что дороговизна дорог указывает на то, что это эффективно, если речь идет о высокой интенсивности крупногабаритного транспорта в частности.

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«В первую очередь мы говорим о фурах и грузовиках, и о Юге и Востоке, где у нас промышленность или порты. Это основное направление, где ездят грузовики и разрушают дороги — это такой замкнутый круг, и надо этот „клубок“ разорвать», — пояснил Владислав Криклий.

По его словам, в соответствующем вопросе бетонные дороги могут быть эффективными, над чем сейчас и работают.

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