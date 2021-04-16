В Киеве вводят фотофиксацию нарушений правил парковки

В течение 60 дней на ул. Бассейной, вблизи Бессарабской площади, в качестве эксперимента будет работать инновационная система осуществления автоматической фотофиксации фактов нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев, пишет 100realty.ua.
Важно, что новая система предусматривает минимизацию влияния человеческого фактора — фиксация нарушений осуществляется без инспекторов по парковке.
«Проект реализуется совместно с компанией Municipality Parking Services. Для его реализации уже установлены все необходимые технические устройства — 8 устройств для фотофиксации фактов нарушения правил остановки, стоянки и парковки, 6 платежных терминалов — в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые встроены в места парковки. Установленные камеры охватывают всю парковочную площадку», — отметил Александр Густелев.
По его словам, все факты нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств будут фиксироваться в автоматическом режиме, без дополнительного привлечения инспекторов по парковке. Камеры и сенсорные устройства будут фиксировать момент остановки транспортного средства и время его нахождения на парковочной площадке, номерные знаки автомобиля, и не происходит ли нарушение правил дорожного движения.
«Обращаю внимание автомобилистов, что на стадии пилотного проекта плата за парковку транспортного средства не взимается», — подчеркнул Александр Густелев.
В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться возможность для постепенного внедрения этой системы на других парковочных площадках города.
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