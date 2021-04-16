Умные часы Google будут иметь новую функцию

Google добавляет интересные функциональные возможности, которые теперь доступны для умных часов с Wear OS. Сейчас разработчики компании интегрировали индикатор для УФ-лучей.
Пользователи смогут узнать, как влияет прямой солнечный свет и когда он может быть вредным для кожи. После обновления последней версии Wear OS владельцы смогут видеть УФ-индикатор непосредственно на главном экране. Не нужно будет устанавливать дополнительное приложение на смартфон или на сами часы, информирует Root Nation.
Фото: Root Nation
УФ-индекс предлагает шкалу от 0 до 11+, чтобы показать, насколько вредным является воздействие ультрафиолетовых лучей. Международный стандарт устанавливает значение от 0 до 2 как ситуацию, в которой стоит носить солнцезащитные очки. Параметры в диапазоне от 8 до 10 требуют дополнительных действий для защиты.
Фото: Root Nation
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