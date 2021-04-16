В столице будут судить предпринимателя, который незаконно добыл песка на 626 млн грн

В Киеве будут судить предпринимателя, который без специального разрешения организовал незаконную добычу песка из Бортнического месторождения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя правления акционерного общества по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и нарушение правил охраны и использования недр (ч. 2 ст. 364−1, ч. 2 ст. 240 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Так, по данным следствия, председатель правления акционерного общества с 2017 по 2018 год в нарушение условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка из Бортнического месторождения на территории Дарницкого района г. Киева и незаконно завладел ими.
Сообщается, что согласно заключению инженерно-экологической экспертизы общая сумма ущерба, причиненного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве вело Главное следственное управление СБУ при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
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