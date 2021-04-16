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В Украине зафиксировано 302 тысячи нарушений карантина за три месяца

В Украине зафиксировано 302 тысячи нарушений карантина за три месяца

За первый квартал 2021 года зафиксировано 302 тысячи нарушений карантинных ограничений. 87% или 263 тысячи из них — это штрафы за ненадетые маски или респираторы в общественных местах.

Об этом сообщает Опендатабот.

За весь 2020 год было зафиксировано 664 141 нарушение санитарно-эпидемических норм и 59 303 случая пребывания без маски в общественных местах.

Чаще всего нарушения выявляют в Киеве и Киевской области — 19 639 и 13 658 случаев соответственно, а также Одесской (20 941) и Львовской (20 256) областях.

За нарушение санитарно-эпидемических требований Закона Украины предусмотрен штраф в размере от 17 000 грн. За пребывание в общественных местах без масок и респираторов — от 170 до 255 грн.

«В большинстве случаев все составленные административные материалы были оформлены во время отработки вызовов от оператора 102, а также при контроле за соблюдением водителями и пассажирами общественного транспорта мероприятий карантина (материалы составлены на перевозчиков за несоблюдение ограничений, по количеству людей в транспорте, а также за несоблюдение требования ношения масок водителями и пассажирами).
Также в ночное время проверялось соблюдение карантинных мероприятий со стороны развлекательных заведений», — комментирует пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области.

По материалам Finance.UA
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