В Южной Корее представили первого в мире робота-дезинфектора с 5G

Крупнейший оператор мобильной связи Южной Кореи SK Telecom Co. представил первого в мире 5G-робота, который дезинфицирует территории.

Об этом сообщает Yonhap.

Компания надеется благодаря роботу автоматизировать процессы по дезинфекции в медицинских учреждениях на фоне борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что сам 5G-робот не только дезинфицирует помещение благодаря ультрафиолету, но и сканирует температуру человеческого тела и контролирует, соблюдают ли люди масочный режим.

Аппарат также может выявить место пропавших пациентов с помощью своей системы локации в режиме реального времени и анализа плотности пациентов в больнице.



Фото: Yonhap

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