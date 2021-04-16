Схема на 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам «Укрзализныци»

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное участие руководства НКРЭКУ в схеме поставок электроэнергии для нужд «Укрзализныци» по завышенным ценам.
Об этом заявил экс-глава СБУ, нардеп 7 созыва Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.
Наливайченко рассказал, что по данным следователей НАБУ, эта схема действовала с 2019-го по сентябрь 2020 года и нанесла госкомпании убытков на 1,94 млрд грн. Так, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн/кВт*ч, и в то же самое время продавали ее для УЗ по 1,67 грн/кВт*ч.
«Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной сделке по завышению цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания «Укрзализныця», — сообщил Наливайченко.
Также следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця». Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019—2021 годах производилась по ценам выше рыночных.
Как известно, в конце февраля этого года «Укрзализныця» закупила электроэнергию непосредственно у производителя — государственной энергогенерирующей компании НАЭК «Энергоатом», без всяких посредников. Об этом сообщил тогдашний председатель правления «Укрзализныци» Владимир Жмак, подчеркнув, что сделка была проведена компанией впервые.
Однако в марте Наблюдательный совет УЗ уволил Владимира Жмака с должности без объяснения причин, несмотря на то, что он находился на больничном. Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что увольнение Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.
В свою очередь Жмак подал на Наблюдательный совет в суд. Он подчеркнул, что за полгода работы он «успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе те, которые связаны с действующим Наблюдательным советом», а после его увольнения Наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.
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