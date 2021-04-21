В Евросоюзе с 2022 года уравняют зарплаты мужчин и женщин

С 2022 года во всех странах Европейского Союза зарплата мужчин и женщин за одинаковую работу будет уравнена.
Как передает “Европульс”, для этого в Евросоюзе готовят общий для всего ЕС стандарт.
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Так, работодатели должны будут предоставлять сравнительную информацию о заработной плате мужчин и женщин в компаниях с численностью сотрудников от 250 человек.
Такие компании также будут обязаны отчитываться о гендерном разрыве в зарплатах своих сотрудников.
Помимо этого, им будет запрещено спрашивать у соискателей, сколько они получали на предыдущем месте работы.
На сегодняшний день правило о равной зарплате независимо от пола работников действует все еще не во всех странах Евросоюза.
В частности, это касается Ирландии (хотя и там уже предложен ряд мер в этой области). На сегодняшний день лучший уровень гендерного равенства в зарплатах в Евросоюзе показывают Испания, Италия, Франция.
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