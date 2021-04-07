0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Женщины в Украине стали больше зарабатывать

Женщины в Украине стали больше зарабатывать

Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. В 2017 году она составляла 21,2%, а в 2020 – 20,4%.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Читайте также: Гендер на рынке труда: женщины просят вдвое меньшую зарплату, чем мужчины

Что этому способствовало:

  • Возросло присутствие женщин в парламенте, местных советах областного, городских и районных уровней.
  • Украина более тщательно выполняет международные обязательства Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин.

Среднемесячная зарплата украинок в III квартале 2020 года составила 10 409 грн, что на 22% меньше зарплаты мужчин – 13 338 грн. Во всех регионах Украины в III квартале средняя зарплата женщин была ниже, чем у мужчин.

Согласно исследованию grc.ua, женщины претендуют на меньшую заработную плату. 48% из них просят у работодателей до 7600 грн, еще 33% женщин претендуют на зарплату от 7600 до 15 300 грн. Наименьшее количество женщин (4%) рассчитывает на зарплату от 38 400 грн.

Справка Finance.ua:

  • На рынке труда присутствие мужчин и женщин почти одинаково, однако запрос на оплату труда разный – женщины рассчитывают на гораздо меньшую зарплату. К такому выводу пришли эксперты кадрового портала grc.ua в ходе гендерного исследования рынка труда.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.