Женщины в Украине стали больше зарабатывать

Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. В 2017 году она составляла 21,2%, а в 2020 – 20,4%.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
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Что этому способствовало:
Среднемесячная зарплата украинок в III квартале 2020 года составила 10 409 грн, что на 22% меньше зарплаты мужчин – 13 338 грн. Во всех регионах Украины в III квартале средняя зарплата женщин была ниже, чем у мужчин.
Согласно исследованию grc.ua, женщины претендуют на меньшую заработную плату. 48% из них просят у работодателей до 7600 грн, еще 33% женщин претендуют на зарплату от 7600 до 15 300 грн. Наименьшее количество женщин (4%) рассчитывает на зарплату от 38 400 грн.
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