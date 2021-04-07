Женщины в Украине стали больше зарабатывать

Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. В 2017 году она составляла 21,2%, а в 2020 – 20,4%.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Что этому способствовало:

Возросло присутствие женщин в парламенте, местных советах областного, городских и районных уровней.

Украина более тщательно выполняет международные обязательства Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин.

Среднемесячная зарплата украинок в III квартале 2020 года составила 10 409 грн, что на 22% меньше зарплаты мужчин – 13 338 грн. Во всех регионах Украины в III квартале средняя зарплата женщин была ниже, чем у мужчин.

Согласно исследованию grc.ua, женщины претендуют на меньшую заработную плату. 48% из них просят у работодателей до 7600 грн, еще 33% женщин претендуют на зарплату от 7600 до 15 300 грн. Наименьшее количество женщин (4%) рассчитывает на зарплату от 38 400 грн.

Справка Finance.ua:

На рынке труда присутствие мужчин и женщин почти одинаково, однако запрос на оплату труда разный – женщины рассчитывают на гораздо меньшую зарплату. К такому выводу пришли эксперты кадрового портала grc.ua в ходе гендерного исследования рынка труда.

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