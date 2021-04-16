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Отправлять за границу Укрпочтой: на какие сроки доставки рассчитывать

Отправлять за границу Укрпочтой: на какие сроки доставки рассчитывать

За первый квартал 2021 года сроки доставки большинства международных отправлений Укрпочты уже восстановились.

Об этом сообщила компания.

На 30 самых популярных стран для украинского экспорта, среди которых США, Великобритания, Германия, приходится 94% общего количества отправлений.

Срок доставки для почти 51% отправлений в страны из этого списка составляет 7 дней с момента сдачи отправления в любом отделении Укрпочты до обработки в стране назначения, учитывая таможенное оформление в Украине и транспортировку. 84% международных отправлений Укрпочта посылает в сроки от 3 до 14 дней.

В 2021 году самая популярная услуга – доставка мелких пакетов.

Самые популярные страны доставки

  • США (80% мелких пакетов доставляются в срок до 7 дней),
  • Великобритания (44% мелких пакетов доставляются до 7 дней),
  • Германия (40% в срок до 7 дней),
  • Франция (72% в срок до 7 дней),
  • Польша (68% в срок до 7 дней).

«Во время пандемии главной задачей для нашей команды было сохранение возможности экспорта для украинских предпринимателей. Именно поэтому за год мы полностью перестроили нашу логистику, чтобы регулярно доставлять отправления в самые популярные страны. За год карантина мы доставили 4 млн кг экспортных отправлений, что на 32% больше, чем в прошлом году. Это более 300 млн долларов, если оценивать их стоимость. Поэтому в начале 2021 года мы работали над второй задачей – сохранением сроков доставки. Последние 3 месяца большинство почт мира возобновили свою работу и почтовые отправления начинают курсировать по миру как и раньше, что позволяет нам снова говорить о своевременной доставке. Для Укрпочты как лидера международных отправлений важно, чтобы у украинских экспортеров были все возможности для беспрерывного ведения бизнеса», – отметила Юлия Павленко, директор департамента международных операций Укрпочты.

Справка Finance.ua:

  • С мая 2018 года клиенты Укрпочты при условии использования «личного кабинета», API, и мобильного приложения могут накапливать скидки от 3% до 15% количества отправленных за границу мелких пакетов.

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По материалам Finance.UA
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