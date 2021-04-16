В Украине хотят отменить право постоянного пользования земельными участками — законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты об отмене института права постоянного пользования земельными участками».

Об этом говорится в законопроекте № 5385.

Как сейчас. В настоящее время одним из вещных прав на земельные участки является право постоянного пользования землей. Указанное право как институт существует еще с советских времен. До 2002 года, когда вступил в силу новый Земельный кодекс Украины, указанное право могло принадлежать юридическим лицам всех форм собственности и гражданам.

Существует немало проблем в пользовании земельными участками на праве постоянного пользования юридическими лицами государственного и коммунального сектора экономики. Указанное право не является «гибким» и не отвечает современным потребностям субъектов хозяйствования. В отличие от субъектов права собственности, аренды на земельный участок, Земельным кодексом Украины на постоянного пользователя возложена обязанность по самостоятельному хозяйствованию на земельном участке.

Субъект права постоянного пользования лишен возможности передавать земельный участок в пользование третьим лицам, использовать его в качестве объекта залога для получения кредитных ресурсов.

Немало проблем создает также запрет субъектам права постоянного пользования осуществлять продажу земельных участков, находящихся в их постоянном пользовании. Значительное количество государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций имеют в постоянном пользовании земельные участки, которые, с одной стороны, не являются необходимыми для их хозяйственной деятельности, но с другой — инвестиционно привлекательны.

В частности, это касается земель в пределах крупных городов, которые целесообразно использовать под застройку. Не имея законодательно установленного права продавать эти земельные участки, указанные субъекты массово применяют разные «серые схемы» по скрытой продаже этих участков путем предоставления возможностей строительства на их землях частным структурам (например, строительства многоквартирных домов с предоставлением государственному предприятию или учреждению небольшого процента квартир в нем).

При этом средства или стоимость имущества, которое получает субъект права постоянного пользования вследствие таких действий, намного меньше по сравнению со средствами, которые он мог получить при легальной продаже или хотя бы аренде земельного участка.

Главная причина указанных изменений — попытка получить от государственных и территориальных общин земельные участки бесплатно и без проведения земельных торгов.

«Существует потребность в трансформации права постоянного пользования землей для государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций в современные правовые титулы, которые давали бы возможность более эффективного использования земельных ресурсов. Наряду с этим, для юридических лиц частного права должна быть отменена возможность обхода земельных торгов через получение земельных участков на праве постоянного пользования», — говорится в пояснительной записке.

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