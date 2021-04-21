Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в Польше

В 2020 году лишь 34% опрошенных мигрантов из Украины задумывались о приобретении недвижимости в Польше, однако за первые три месяца 2021 года ситуация кардинально изменилась, и на сей раз более 55,5% опрошенных намереваются рассмотреть этот вопрос.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные социологического исследования компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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По приобретению недвижимости в Польше на протяжении последних пяти лет украинцы занимают лидирующее место среди иностранцев, при этом они покупают ее преимущественно для собственных нужд, в то время как британцев, немцев и скандинавов недвижимость интересует в первую очередь как инвестиция. Эта ситуация связана с усилением интеграционных процессов между гражданами Украины и Польши.

Резкий всплеск в этой тенденции связан с возможностью получать ипотечные кредиты в польских банках на выгодных условиях, в то время как в Украине кредит на жилье остается менее доступным, чем в соседней стране. Квартиры приобретают как высококвалифицированные мигранты, так и работники фабрик и заводов, которые заработали на первый взнос.

Жилье покупается активнее в первую очередь в крупных городах (Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданске), ведь именно там намного проще найти работу. Готовность украинцев приобретать жилье в Польше привела к тому, что польскими агентствами недвижимости все чаще и охотнее принимаются на работу сотрудники, свободно владеющие украинским или русским языками.

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