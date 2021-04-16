ЕБРР предоставил 3,5 млн евро для МСБ в Украине

Европейский банк реконструкции и развития в 2020 году направил свыше 3,5 млн евро средств доноров (ЕС, правительства США и Швеции) на нефинансовую поддержку малого и среднего бизнеса Украины.

Об этом сообщила руководитель направления поддержки и развития малого и среднего бизнеса ЕБРР Екатерина Ригг.

Грантовую поддержку малому и среднему бизнесу в Украине ЕБРР предоставляет с 2010 года. Он помогает малым и средним предприятиям привлекать высококвалифицированных местных консультантов и международных экспертов-практиков, способных качественно трансформировать их бизнес, и предоставляет гранты для частичной компенсации стоимости консалтингового проекта.

Начиная с 2010 года ЕБРР предоставил грантовую поддержку более 1100 малых и средних предприятий в Украине, способствовал созданию более 9500 рабочих мест.

Секторальная поддержка с 2016 года касалась мебельной, текстильной, креативной, туристической и аграрной сфер.

За последний год изменился консультационный портфель. Если до 2020 года наибольший спрос был по системе менеджмента качества, то в прошлом году с огромным отрывом лидерами стали консалтинговые проекты в направлении системы информационных технологий, следующее направление — маркетинг. Это объясняется переходом бизнесов в онлайн и потребностью в цифровой трансформации.

«Порой бизнес нуждается не столько в финансовой поддержке, сколько в консультационной. Знание, как презентовать себя, как вести международные переговоры, как удачно проводить цифровую трансформацию, организовать эффективный онлайн-маркетинг, гораздо ценнее в перспективе, чем определенное финансирование в определенное время», — отметила Екатерина Ригг.

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