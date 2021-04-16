0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

ЕБРР предоставил 3,5 млн евро для МСБ в Украине

ЕБРР предоставил 3,5 млн евро для МСБ в Украине

Европейский банк реконструкции и развития в 2020 году направил свыше 3,5 млн евро средств доноров (ЕС, правительства США и Швеции) на нефинансовую поддержку малого и среднего бизнеса Украины.

Об этом сообщила руководитель направления поддержки и развития малого и среднего бизнеса ЕБРР Екатерина Ригг.

Грантовую поддержку малому и среднему бизнесу в Украине ЕБРР предоставляет с 2010 года. Он помогает малым и средним предприятиям привлекать высококвалифицированных местных консультантов и международных экспертов-практиков, способных качественно трансформировать их бизнес, и предоставляет гранты для частичной компенсации стоимости консалтингового проекта.

Начиная с 2010 года ЕБРР предоставил грантовую поддержку более 1100 малых и средних предприятий в Украине, способствовал созданию более 9500 рабочих мест.

Секторальная поддержка с 2016 года касалась мебельной, текстильной, креативной, туристической и аграрной сфер.

За последний год изменился консультационный портфель. Если до 2020 года наибольший спрос был по системе менеджмента качества, то в прошлом году с огромным отрывом лидерами стали консалтинговые проекты в направлении системы информационных технологий, следующее направление — маркетинг. Это объясняется переходом бизнесов в онлайн и потребностью в цифровой трансформации.

«Порой бизнес нуждается не столько в финансовой поддержке, сколько в консультационной. Знание, как презентовать себя, как вести международные переговоры, как удачно проводить цифровую трансформацию, организовать эффективный онлайн-маркетинг, гораздо ценнее в перспективе, чем определенное финансирование в определенное время», — отметила Екатерина Ригг.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.