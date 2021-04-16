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В первом квартале расходы выполнены на 91,7%: это самый высокий уровень за последние 4 года

В первом квартале расходы выполнены на 91,7%: это самый высокий уровень за последние 4 года

Расходы бюджета за 1 квартал профинансированы на 91,7%, или на 254 миллиарда, такой уровень финансирования за январь-март — самый высокий за последние 4 года в процентном измерении.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Недофинансировано расходов за первый квартал на 23 млрд грн. Аналитики объясняют это несколькими причинами:

  • до сих пор не приняты 69 паспортов бюджетных программ и несколько порядков использования средств, поэтому расходы по этим программам не могли начаться.

Напомним, с начала года госбюджет по общему и специальному фондам перевыполнен на 5,7% с показателем в 251,5 млрд грн, однако расходы за первый квартал недовыполнили на 8,3%.

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По материалам Економічна Правда
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