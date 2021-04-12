Межбанк: сработал фактор окончания рабочей недели

Как и ожидалось, пятница на валютном рынке прошла в два этапа. В полной мере сработал фактор окончания рабочей недели.

На первом этапе, приблизительно до 15 часов — все клиенты закрывали свои текущие операции с валютой. Пик активности пришелся на период с 11:30 до 13 часов.

На втором, после 15 часов и приблизительно до 17:00 — на торгах уже практически не было клиентов и остались только банки- спекулянты. Своими операциями они несколько подтянули котировки. И в итоге, за день доллар с 27,99/28,01 гривен незначительно просел до 27,985/28,00 к концу сессии.

НБУ участия в торгах не принимал, а нерезиденты также не спешили особо «светиться» ни среди покупателей, ни среди продавцов валюты. Основная часть клиентов либо закрывала свои текущие сделки по хозяйственной деятельности, либо начала проплачивать налоговые платежи и продавала для этого валюту на межбанке.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,99/28,01 гривен, к 11:00 доллар просел до 27,965/27,98. Особого спроса на валюту не было, и котировки постепенно снизились до 27,955/27,97 гривен к полудню. В этот момент на торги вышли основные покупатели и расклад несколько изменился.

К обеду доллар подорожал до 27,975/27,99 гривен и продержался в этих пределах до окончания активной фазы торгов.

После 15 часов на межбанке остались в основном спекулянты, которые не особо напрягаясь подтянули курс к уровню 27,975/27,995 на 16:00 и до 27,985/28,00 гривен к концу сессии.

Главные события 16 апреля на валютном рынке:

Доллар на межбанке незначительно подешевел с утренних 27,99/28,01 до 27,985/28,00 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,9713 гривен, а официальный курс на 19 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9783 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,98 / 28,00

евро — 33,52 / 33,53

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1980 / 1,1981

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