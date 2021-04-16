Как правильно уволить работников: разъяснение Гоструда (инфографика)

В последнее время в обращениях граждан в Управление Гоструда увеличилось количество вопросов по увольнению работников в случае сокращения численности или штата. Такие вопросы задают как работники, так и работодатели.
Об этом рассказали в ведомстве.
Когда возможно увольнение? Согласно Кодексу законов о труде Украины (далее – КЗоТ), трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем, в частности, в случае изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, сокращения численности или штата работников. Такое увольнение допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.
Преимущественное право остаться на работе при сокращении имеют работники с более высокой квалификацией и производительностью труда. Если условия производительности труда и квалификации работников равны, предпочтение в оставлении на работе отдается работникам, которые подпадают под категории, перечисленные в ст. 42 КзОТ.
Для проведения сокращения численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда работодатель обязан:
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Кроме того, работодатель обязан в день увольнения выдать работнику надлежаще оформленную трудовую книжку, копию приказа об увольнении с работы и провести с ним расчет в установленные законом сроки.
А что с зарплатой? В день увольнения работодатель должен выплатить сотруднику все суммы, причитающиеся ему от предприятия (заработную плату, выходное пособие в размере не меньше среднего месячного заработка, компенсацию за неиспользованный отпуск). Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, работодатель должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм.
В случае незаконного увольнения с работы работник имеет безусловное право обратиться с заявлением о разрешении трудового спора в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
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