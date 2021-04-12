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США одобрили дополнительные 150 млн долларов военной помощи Украине

США одобрили дополнительные 150 млн долларов военной помощи Украине

Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине. Они пойдут на улучшение ситуации в сфере безопасности.

Об этом на церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.

По ее словам, Украина в 2021 году сделала значительный прогресс в осуществлении реформ. А Вооруженные силы стали более боеспособными и профессиональными. Она также отметила подготовку украинских военных иностранными инструкторами в Яворове, но это “лишь часть помощи в сфере безопасности на 2 млрд долларов, которые США предоставили с 2014 года”.

“Администрация Байдена продолжает и усиливает эту поддержку. В марте Министерство обороны США объявило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который включает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь. В этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине”, – подчеркнула Квин.

Напомним, ранее Пентагон раскрыл детали пакета помощи на 125 млн долларов. За эти деньги Украине поставят два патрульных катера, но противотанковые комплексы Javelin не входят в этот пакет.

Также ранее в Пентагоне говорили, что выделят дополнительные 150 млн долларов, если Украина достигнет достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

По материалам РБК-Украина
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