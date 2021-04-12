0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Присваивали ежемесячно 1,5 миллиона: СБУ разоблачила схему на Одесской железной дороге

Присваивали ежемесячно 1,5 миллиона: СБУ разоблачила схему на Одесской железной дороге

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционный механизм на Одесской железной дороге. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно присваивали около 1,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что организовал аферу один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця». Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными железнодорожных билетов. Наличные от «продажи» этих билетов участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы.

По материалам следствия, злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тыс. грн. Из-за действий должностных лиц объекта критической инфраструктуры нанесены миллионные убытки, точный размер которых устанавливает следствие.


Фото: СБУ

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали «на горячем» организаторов схемы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения части ежедневной «выручки».

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли:

  • служебную документацию;
  • почти 200 тысяч гривен и $3000;
  • компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении участникам схемы о подозрениях по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.