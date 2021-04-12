Присваивали ежемесячно 1,5 миллиона: СБУ разоблачила схему на Одесской железной дороге

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционный механизм на Одесской железной дороге. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно присваивали около 1,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
Оперативники спецслужбы установили, что организовал аферу один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця». Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными железнодорожных билетов. Наличные от «продажи» этих билетов участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы.
По материалам следствия, злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тыс. грн. Из-за действий должностных лиц объекта критической инфраструктуры нанесены миллионные убытки, точный размер которых устанавливает следствие.
Фото: СБУ
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали «на горячем» организаторов схемы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения части ежедневной «выручки».
В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли:
Решается вопрос о сообщении участникам схемы о подозрениях по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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