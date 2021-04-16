В 2020 году мировой доход от производства полупроводников увеличился на 10,4%

Полупроводниковая промышленность больше всего пострадала от первоначальных последствий Covid-19, но к концу года наступило восстановление.

Gartner опубликовал отчет об окончательных результатах исследования и аналитики мировых доходов от полупроводников в 2020 году, сообщив, что за прошлый год в общей сложности доход в этой отрасли составил 466,2 миллиарда долларов. Это на 10,4% больше, чем в 2019 году.

Что касается конкретных поставщиков, Intel сохранила лидирующие позиции, продемонстрировав рост на 7,4% и обеспечив себе 15,6% доли рынка в 72,8 млрд долларов. Samsung Electronics осталась вторым игроком с долей рынка 12,4%, в то время как SK Hynix (доля 5,5%) и Micron Technology (4,7%) также сохранили свои позиции.

Qualcomm и Broadcom поменялись местами, чтобы замкнуть пятерку лидеров с долей в 3,8% и 3,4% соответственно. Выручка Qualcomm выросла на 29,5% в годовом исчислении. Внизу списка – NVIDIA, компания показала заметный рост на 45,2% в год, в результате чего она вошла в десятку ведущих поставщиков.