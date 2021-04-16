0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Падение в главной экспортной отрасли Украины несколько замедлилось

Падение в главной экспортной отрасли Украины несколько замедлилось

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4,8%. Падение в главной экспортной отрасли продолжается второй год подряд, однако несколько замедлилось.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 4,7%, хозяйства населения — на 4,9%.

Как сообщало РБК-Украина, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом упало на 11,5%. При этом в растениеводстве производство сократилось на 13,9%, в животноводстве — на 2,6%.

Напомним, в марте 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение данного индекса с июня 2014 года.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-март 2021 года составил 13,735 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Экспорт продовольствия за январь-март 2021 года составил 5,226 млрд долларов, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.