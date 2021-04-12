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Украинские предприятия в год кризиса сократили прибыль — Госстат

Украинские предприятия в год кризиса сократили прибыль — Госстат

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 602,3 млрд гривен, что на 2,9% меньше по сравнению с 2019 годом, однако допущено убытков на сумму 337,9 млрд грн, что на 94,6% больше по сравнению с 2019 годом.

Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 29,2% (за январь – декабрь 2019 года – 19,5%).


График: Госстат

Справка Finance.ua:

  • Бизнес улучшил свои ожидания относительно общеэкономических показателей впервые после I квартала 2020 года.
  • Также бизнес смягчил свои ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях. В частности, респонденты предприятий торговли и добывающей промышленности ожидают увеличения количества своих работников.
  • Большинство компаний (62.9%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Только 2% компаний готовы к уменьшению зарплат (3.7% в IV квартале 2020 года).

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По материалам Finance.UA
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