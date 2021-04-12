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Кличко рассказал, когда в столице начнут отключать горячую воду

Кличко рассказал, когда в столице начнут отключать горячую воду

Столичные власти отложили начало гидравлических испытаний на теплосетях, ввиду карантинных ограничений, из-за которых многие киевляне сегодня работают дистанционно из дому.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.

«В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Городская власть учитывает продление жестких карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах. И то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно — из дому. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая», — сказал Виталий Кличко.

Он также сообщил, что город завершил отопительный сезон. И сегодня от подачи тепла отключили все жилые дома.

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«Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна. Этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, вызывающими повреждения сетей. Однако, даже при таких условиях, нам удалось снизить уровень аварийности на 15%. Это — результат системной модернизации теплосетей. За два последних года город обновил 270 км трубопроводов», — подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Горячая вода обходится киевлянам в немалую копеечку, поэтому большинство предпочитают устанавливать электрические бойлеры. Однако, платежки за горячую воду все равно продолжают присылать. Как быть в такой ситуации?
  • Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен. По состоянию на конец февраля 2021 года долги достигли 82,1 млрд гривен.
  • Две трети украинцев уверяют, что стоимость их коммунальных услуг за январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла.

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По материалам Finance.UA
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