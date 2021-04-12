Windrose в июне запускает рейсы по трем новым направлениям в Украине

Авиакомпания Windrose в июне запускает регулярные рейсы по трем новым направлениям: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента, координатора программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

По его словам, в конце прошлого года Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года. В рамках реализации этих проектов будет проведена реконструкция ряда региональных аэропортов.

«В ближайшие годы в рамках президентской программы „Большая стройка“ мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов. И как раз на днях мы получили очередной мощный сигнал, который указывает, что мы движемся в правильном направлении: принято решение, что уже в июне украинская авиакомпания Windrose запускает регулярные авиарейсы еще в три города — Ужгород (трижды в неделю), Черновцы (трижды в неделю) и Кривой Рог (четыре раза в неделю)», — рассказал Тимошенко.

Перелеты будут выполняться на самолетах ATR-72−600, предназначенных именно для региональных перевозок.

Как объяснил Тимошенко, государственная власть ориентирована на популяризацию внутренних авиаперевозок и создание комфортных условий для работы авиакомпаний в Украине.

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, реконструкция аэропорта в Кривом Роге пройдет в рамках «Большой стройки». Работы будут проведены за счет государственного, местного бюджетов и инвесторов.

«По факту аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей — Днепропетровской и Кировоградской. Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион», — заметил Резниченко.