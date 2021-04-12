0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Windrose в июне запускает рейсы по трем новым направлениям в Украине

Windrose в июне запускает рейсы по трем новым направлениям в Украине

Авиакомпания Windrose в июне запускает регулярные рейсы по трем новым направлениям: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента, координатора программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

По его словам, в конце прошлого года Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года. В рамках реализации этих проектов будет проведена реконструкция ряда региональных аэропортов.

«В ближайшие годы в рамках президентской программы „Большая стройка“ мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов. И как раз на днях мы получили очередной мощный сигнал, который указывает, что мы движемся в правильном направлении: принято решение, что уже в июне украинская авиакомпания Windrose запускает регулярные авиарейсы еще в три города — Ужгород (трижды в неделю), Черновцы (трижды в неделю) и Кривой Рог (четыре раза в неделю)», — рассказал Тимошенко.

Перелеты будут выполняться на самолетах ATR-72−600, предназначенных именно для региональных перевозок.

Как объяснил Тимошенко, государственная власть ориентирована на популяризацию внутренних авиаперевозок и создание комфортных условий для работы авиакомпаний в Украине.

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, реконструкция аэропорта в Кривом Роге пройдет в рамках «Большой стройки». Работы будут проведены за счет государственного, местного бюджетов и инвесторов.

«По факту аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей — Днепропетровской и Кировоградской. Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион», — заметил Резниченко.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.