Google профинансирует закупку 250 тысяч вакцин для развивающихся стран

Компания Google объявила, что профинансирует закупку 250 тыс. вакцин от коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов.
Об этом сообщается в блоге компании.
Отмечается, что средства будут направлены альянсу GAVI — партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.
Помимо этого, Google дополнительно выделит 250 млн долл. в виде бесплатной рекламы, чтобы распространять точную информацию о вакцинах.
«Компания предоставит такую возможность правительствам, сообществам и организациям, в том числе ВОЗ. Всего на эти цели Google уже выделил 800 млн долларов», — говорится в сообщении.
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