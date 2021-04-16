Google профинансирует закупку 250 тысяч вакцин для развивающихся стран

Компания Google объявила, что профинансирует закупку 250 тыс. вакцин от коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что средства будут направлены альянсу GAVI — партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.

Помимо этого, Google дополнительно выделит 250 млн долл. в виде бесплатной рекламы, чтобы распространять точную информацию о вакцинах.

«Компания предоставит такую ​​возможность правительствам, сообществам и организациям, в том числе ВОЗ. Всего на эти цели Google уже выделил 800 млн долларов», — говорится в сообщении.