0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Антимонопольный комитет открыл дела против ПриватБанка и Ощадбанка

Антимонопольный комитет открыл дела против ПриватБанка и Ощадбанка

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против АО КБ «ПриватБанк» и АО «Ощадбанк» — подозревает банки в установлении завышенной комиссии за еквайринг.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Так, для проведения расчетов через платежные терминалы, торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Этим банкам предприниматели и платят комиссию еквайринга.

Банки-эквайры в свою очередь платят банкам-эмитентам (которые выпускают платежные карты) межбанковскую комиссию — интерчейндж. Ее размер устанавливается международными платежными системами. Как объясняют в АМКУ, она одинакова для всех банков, но отличается по типу карты, виду деятельности торговца и т. д.

«Если банк-эмитент и банк-эквайер — один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчейндж», — говорят в комитете.

Отмечается, что услуги эквайринга в течение 2018−20 гг. предоставляли около 30 банков, то есть рынок потенциально конкурентен.

В то же время, именно ПриватБанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.

В АМКУ заявляют, что такое положение АО «Ощадбанк» и АО КБ «ПриватБанк» имеет структурные признаки монопольного на рынке услуг эквайринга. Положение банков, в частности, это единоличная или коллективная монополия определять в ходе расследования.

По данным комитета, уже известно, что госбанки устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги.

Напомним, три системных банка Ощадбанк — ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль, выступили с совместным заявлением о готовности постепенно уменьшить ставку интерчейндж (межбанковской комиссии), соответствующее обращение к властям поддержали в Visa и Mastercard.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:АМКУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.