Антимонопольный комитет открыл дела против ПриватБанка и Ощадбанка

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против АО КБ «ПриватБанк» и АО «Ощадбанк» — подозревает банки в установлении завышенной комиссии за еквайринг.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Так, для проведения расчетов через платежные терминалы, торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Этим банкам предприниматели и платят комиссию еквайринга.
Банки-эквайры в свою очередь платят банкам-эмитентам (которые выпускают платежные карты) межбанковскую комиссию — интерчейндж. Ее размер устанавливается международными платежными системами. Как объясняют в АМКУ, она одинакова для всех банков, но отличается по типу карты, виду деятельности торговца
«Если банк-эмитент и банк-эквайер — один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчейндж», — говорят в комитете.
Отмечается, что услуги эквайринга в течение 2018−20 гг. предоставляли около 30 банков, то есть рынок потенциально конкурентен.
В то же время, именно ПриватБанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.
В АМКУ заявляют, что такое положение АО «Ощадбанк» и АО КБ «ПриватБанк» имеет структурные признаки монопольного на рынке услуг эквайринга. Положение банков, в частности, это единоличная или коллективная монополия определять в ходе расследования.
По данным комитета, уже известно, что госбанки устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги.
Напомним, три системных банка Ощадбанк — ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль, выступили с совместным заявлением о готовности постепенно уменьшить ставку интерчейндж (межбанковской комиссии), соответствующее обращение к властям поддержали в Visa и Mastercard.
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