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Правительство хочет отменить льготы на проезд: что предлагают в качестве альтернативы

Правительство хочет отменить льготы на проезд: что предлагают в качестве альтернативы

Кабинет Министров планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев в общественном транспорте. Такая инициатива сможет уравнять права жителей крупных городов и небольших населенных пунктов, убеждены чиновники.

Об этом говорилось в сюжете «Сніданку з 1+1».

Правительство предлагает ежемесячно выплачивать деньги льготникам для проезда в общественном транспорте. В Министерстве соцполитики говорят, что планируют выплачивать средства или зачислять бесплатные поездки на карточку. Это должно помочь всем участникам перевозки, убеждены в министерстве. Ведь перевозчики сразу будут получать деньги за льготников, а пассажирам больше не придется доказывать свое право не бесплатный проезд.

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Монетизировать или оставить все как есть, решать властям на местах. Они же и будет определять сумму или количество поездок, которые будут начисляться льготникам. Однако минимальную норму планируют установить в диапазоне 25−30 поездок в течение месяца. За остальное льготникам придется платить из своего кармана.

Следует заметить, что в каждом городе своя система компенсации льготного проезда, и деньги выделяют из городских бюджетов. Монетизацию льгот местные власти поддерживают, в первую очередь, если государство присоединится к компенсации проезда.

«Мы приветствуем любую разумную инициативу со стороны правительства. Потому что когда льгота есть, а денег на нее нет, то это обман и пенсионеров, и городов. Мы, например, те средства где-то находим. То есть забираем деньги из ремонта дорог или из ремонта сетей. Даем эти средства и компенсируем проезд для пенсионеров», — говорит городской голова Львова Андрей Садовый.

В общем, правительство уже не впервые пытается ввести монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте. Такую инициативу продвигали еще в 2018 году, но система так и не заработала.

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По материалам ТСН
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