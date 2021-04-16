Kia показала новый Cerato (фото и видео)

Рестайлинговый Kia K3 для Южной Кореи, скорее всего, не будет сильно отличаться от американской Forte и европейской Cerato, которые появятся чуть позже. Обновленный седан Kia полностью раскроется 20 апреля.
Наиболее заметны изменения спереди, где появилась новая оптика с фирменной световой подписью, новая радиаторная решетка и бампер с воздухозаборниками и черным глянцевым декором. В профиль седан выглядит как раньше, а на корме появились новые фонари, рисунок которых подражает теме передних фар.
Главные обновки в салоне – увеличенный дисплей информационно-развлекательного комплекса, кнопка вместо рычага стояночного тормоза, новый оттенок обивки.
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