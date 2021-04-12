На украинской бирже появились акции шести американских техногигантов

На украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

По результатам 15 апреля котировки (best bid) упомянутых акций следующие:

Microsoft Corporation (тикер – MSFT ): 7509 грн;

): 7509 грн; Advanced Micro Devices Inc ( AMD ): 2302 грн;

): 2302 грн; Visa Inc. (V): 6470 грн;

Tesla Inc. ( TSLA ): 21 556 грн;

): 21 556 грн; Netflix Inc. ( NFLX ): 15 822 грн;

): 15 822 грн; Facebook Inc. (FB): 8852 грн.

Отмечается, что 6 техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY и U.S. Department of the Treasury.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции шести компаний – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и AMD.