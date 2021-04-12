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На украинской бирже появились акции шести американских техногигантов

На украинской бирже появились акции шести американских техногигантов

На украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

По результатам 15 апреля котировки (best bid) упомянутых акций следующие:

  • Microsoft Corporation (тикер – MSFT): 7509 грн;
  • Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн;
  • Visa Inc. (V): 6470 грн;
  • Tesla Inc. (TSLA): 21 556 грн;
  • Netflix Inc. (NFLX): 15 822 грн;
  • Facebook Inc. (FB): 8852 грн.

Отмечается, что 6 техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY и U.S. Department of the Treasury.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции шести компаний – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и AMD.

По материалам Економічна Правда
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