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Dragon Capital закрыла сделку по покупке «Юнекс Банка» Новинского

Dragon Capital закрыла сделку по покупке «Юнекс Банка» Новинского

Группа компаний Dragon Capital совместно с банкиром Иваном Свитеком завершили сделку по приобретению 100% акций ПАО «Юнекс Банк» (75,01% и 24,99% акций соответственно) у группы компаний «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.

Об этом сообщается в пресс-релизе Dragon Capital.

«Dragon Capital и Иван Свитек заинтересованы в развитии UnexBank и обладают необходимой экспертизой, чтобы вывести его на топовые позиции рейтингов лидеров банковского сектора Украины», — говорится в сообщении.

«В этой сделке мы рады быть партнерами с Иваном Свитеком. Он имеет огромный опыт и прекрасную репутацию в банковском секторе. Сегодня господин Свитек также назначен председателем правления UnexBank. Мы уверены, что для банка и его команды это прекрасная возможность реализовать свой потенциал и сделать серьезный рывок в развитии», — заявил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

«Мы планируем, что в течение следующих нескольких лет банк станет одним из лидеров по качеству обслуживания клиентов, а также внедрения новых инновационных продуктов», — добавил он.

По материалам Економічна Правда
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