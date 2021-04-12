В Microsoft Edge появился специальный «детский режим» (фото)

В очередном обновлении Microsoft Edge появился Kids Mode — специальный «детский режим» с функциями родительского контроля, позволяющими оградиться от небезопасных сайтов и контента, не соответствующий возрасту ребенка. Он уже доступен на Windows и macOS.
Новая функциональность встроена непосредственно в Microsoft Edge для Windows и macOS в качестве бесплатного инструмента, который при желании можно легко включить и быстро настроить. Режим активируется в настройках профиля Edge и позволяет работать сугубо со «белым» списком сайтов, отобранных и утвержденных родителями.
На самом деле в Kids Mode есть отдельные режимы для двух возрастных категорий — 5-8 лет и 9-12 лет. Оба обеспечивают наивысший ступень защиты предотвращения отслеживания активности в Edge и строгий безопасный поиск Bing для отсеивания текста, изображений и видео для взрослых из общих результатов поиска. Microsoft добавила в стартовый набор 70 популярных детских сайтов, но родители смогут сами добавлять любые сайты в дополнение к этому списку рекомендованных.
В этом режиме не работают популярные сочетания клавиш Windows (для предотвращения обхода ограничений), но, увы, в macOS этого «предохранителя» нет. После активации детского режима взрослый должен ввести свой логин и пароль Windows или macOS, чтобы перейти в обычный режим. Если ребенок попытается зайти на сайт не из списка доверенных, появится экран блокировки с возможностью запросить разрешения для посещения ресурса у взрослого.
Детский режим не требует учетной записи Microsoft и не синхронизирует список одобренных веб-сайтов на разных устройствах. То есть, если устройств несколько, придется отдельно создать список сайтов на каждом из них.
Режим для детей 9-12 лет дополнительно включает в себя новостную ленту на отдельной вкладке с тщательно подобранными статьями из MSN for Kids. Само собой, подборка новостей будет детская с акцентом на науке, забавных фактах и животных.
Разработчики также уделили внимание кастомизации — можно менять темы, цвета и фон новой вкладки. Microsoft даже объединилась с Disney и Pixar, чтобы предложить специальные детские темы со знакомыми персонажами из Русалочки, В поисках Немо и других мультфильмов студий.
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