0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Кличко показал, как в Киеве строят еще один пешеходный мост (видео)

Кличко показал, как в Киеве строят еще один пешеходный мост (видео)

В столице продолжается строительство еще одного интересного и красивого объекта — пешеходного моста с Оболонской набережной (в районе гольф-центра) на остров Оболонский.

«Там уже соорудили фундамент опоры на набережной. А саму опору подготовили к монтажу. Продолжаются работы и по сооружению одной из опор в проливе. Следующими в очереди на строительство — еще одна опора в водоеме и опора на острове», — отметил Виталий Кличко в заметке к видео.

Он напомнил, что конструкция моста будет опираться на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 метра. Длина — 164 метра. Мост будет иметь очень интересный архитектурный вид, подсвечиваться в вечернее и ночное время и будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения.

Разработчики проекта уверяют, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив Оболонь.

«На мосту и прилегающей территории обустроим видеонаблюдение для безопасности киевлян и гостей столицы. Осуществим также благоустройство на острове. С минимальным вмешательством в естественный ландшафт. Обустроим там и зону для купания. Чтобы у киевлян было больше комфортных мест для отдыха», — добавил Виталий Кличко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.