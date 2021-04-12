Кличко показал, как в Киеве строят еще один пешеходный мост (видео)

В столице продолжается строительство еще одного интересного и красивого объекта — пешеходного моста с Оболонской набережной (в районе гольф-центра) на остров Оболонский.
«Там уже соорудили фундамент опоры на набережной. А саму опору подготовили к монтажу. Продолжаются работы и по сооружению одной из опор в проливе. Следующими в очереди на строительство — еще одна опора в водоеме и опора на острове», — отметил Виталий Кличко в заметке к видео.
Он напомнил, что конструкция моста будет опираться на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 метра. Длина — 164 метра. Мост будет иметь очень интересный архитектурный вид, подсвечиваться в вечернее и ночное время и будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения.
Разработчики проекта уверяют, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив Оболонь.
«На мосту и прилегающей территории обустроим видеонаблюдение для безопасности киевлян и гостей столицы. Осуществим также благоустройство на острове. С минимальным вмешательством в естественный ландшафт. Обустроим там и зону для купания. Чтобы у киевлян было больше комфортных мест для отдыха», — добавил Виталий Кличко.
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